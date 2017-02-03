03.02.2017 12:38:02

Depo olarak kullanılan yerde çıkan yangın korkuttu

Bilecik'in Osmanlı ilçesinde depo olarak kullanılan yerde çıkan yangın korkuttu.

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Bilecik'in Osmanlı ilçesinde depo olarak kullanılan yerde çıkan yangın korkuttu.Alınan bilgilere göre; Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir apartmanın birinci katında Cahit Kaya tarafından depo olarak kullanılan yerde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören depo sahibi durumu hemen 110 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer odalara sıçramadan söndürdüler.Öte yandan apartmanın üst katlarında oturan vatandaşlar yangını korku dolu gözlerle izlediler.