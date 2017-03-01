01.03.2017 15:06:18

'Deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Barisic:'Trabzonspor kendi evinde iyi oynuyor, bizim de deplasman karnemiz pek iyi değil ama maç 0-0 başlayacak. Dolasıyla şansımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Zoran Barisic, Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç elde ederek, deplasman şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.

Barisic, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Mart Cuma günü deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını bildirdi.

Maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Avusturyalı teknik adam, "Trabzonspor kendi evinde iyi oynuyor, bizim de deplasman karnemiz pek iyi değil ama maç 0-0 başlayacak. Dolasıyla şansımız var. Deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız bu hafta sonu. Ligin bitimine az kaldı. Giderek sona doğru yaklaşıyoruz. Dolasıyla geçen haftaki Gençlerbirliği galibiyeti çok önem arz ediyor. Çok iyi bir galibiyet, onu söyleyebilirim." diye konuştu.

Türkiye'de ilk defa çalıştığının hatırlatılması üzerine Barisic, "Türkiye'yi tanıyorum. Benim için de iyi bir fırsat burası. İnsanlar tamamen futbol aşkı ile yanıyorlar. Bütün televizyon bütün kanallarında sürekli futbol konuşuluyor. Bu çok iyi, ben de burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben takibi sihirbaz değilim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a karşı nasıl bir sistemle oynayacaklarının sorulması üzerine Barisic, şunları kaydetti:

"Trabzonspor hücum halinde oynayacaktır. Önde baskı yapacaklarını tahmin ediyorum. Bizim de hedefimiz topu kazandıktan sonra hızlı hücumlara çıkmak. Oyuncularımla beraber analizi yarın da yapacağız. Trabzonspor ve bizim nasıl oynayacağımızı maç başlayınca göreceğiz."

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Rakip sahada bir kez de berabere kalan Karabük ekibi, 8 kez mağlup oldu.

Öte yandan kırmızı-mavililer, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Barisic yönetiminde, Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma ve dar alanda pas çalışmalarıyla başlandı. Bütün oyuncuların katıldığı idman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla son buldu.