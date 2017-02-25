25.02.2017 12:22:14

Deplasman kralı Beşiktaş

Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbi müsabakası öncesi, siyah-beyazlı ekibin deplasman performansı dikkati çekiyor.

Ligde en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde 47 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, deplasman maçlarından en fazla puan çıkaran ekip konumunda.

Bu sezon ligde 11 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, hanesine 21 puan yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, rakip sahada oynadığı 11 karşılaşmada fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Beş deplasmanda kayıp yaşadı

Siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor (2-2), Gençlerbirliği (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) deplasmanlarında ikişer puan bırakırken, Kasımpaşa (1-2) ile son olarak da Kardemir Karabükspor (1-2) maçlarında rakiplerine boyun eğdi.

Galatasaray iç sahada istikrarsız

Derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'ın iç saha maçlarında aldığı istikrarsız sonuçlar dikkati çekiyor.

Türk Telekom Arena'da 10 lig maçına çıkan Galatasaray, 7 kez galip gelirken, 3 kez rakiplerine boyun eğdi ve hiç berabere kalmadı. Bu maçlarda 25 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 9 gol gördü.

Galatasaray, bu sezon seyircisi önünde kaybettiği kritik maçlarla da dikkati çekti.