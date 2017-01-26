27.01.2017 00:26:03

Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz

KKTC Başbakan Yardımcısı Denktaş, 'Rum tarafı sahiplilik peşinde koştukça Kıbrıs'ta çözüm olmaz' dedi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ankara Forumu Derneği tarafından düzenlenen "Kıbrıs Davası ve Müzakerelerde Son Gelişmeler" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye kamuoyunda Kıbrıs konusunun bir süredir unutulmaya terk edildiği hissine kapıldıklarını belirten Denktaş, Anadolu insanının Kıbrıs meselesine bugüne kadar göstermiş olduğu hassasiyeti hatırlattı.

Müzakere heyetine eleştiri

Babası Rauf Denktaş ve yakın arkadaşlarının "mümkün olanı değil, olması gerekeni talep ederek" yaşanabilir bir çözüm için uğraştığını ifade eden Denktaş, müzakereleri yürüten KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile heyetini eleştirdi.

Denktaş "Şimdiki heyet mümkün olanı talep etmeliyiz ki uzlaşmaya varalım, çözüm olsun diyor. Çözüm de demiyorlar, barış olsun diyor. 1974'ten beri birbirimize kurşun sıkmadık. Şimdi çözüm çözüm diye diye yeniden bizi mevzilere taşıyacak bir ortama doğru ilerlenmektedir. Bunun farkında değiller." dedi.

"Hedef bize de sahip çıkmak"

Cenevre'deki müzakerelerde Akıncı yönetiminin birçok konuda geri adım attığını ileri süren Denktaş, şöyle konuştu:

"Kıbrıs'ta çözüm bulunamıyor çünkü Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye ile birlikte Kıbrıs'ta bir ortaklık için mücadele ederken, hedef olarak bir ortaklık kurmayı önüne koymuşken, Rum tarafının bir tek hedefi var ve o da asli, hiç değişmeyecek hedefidir, sadece adaya değil, bize de sahip çıkmak. Biz ortaklık onlar sahiplilik peşinde koşturduğu sürece Kıbrıs'ta çözüm olmaz."

"Belli ki Kıbrıs sorunu yine askıya alındı"

ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerini yeni bir referanduma götürmek isteyebileceğini belirten Denktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli ki Kıbrıs sorunu yine askıya alındı. Kıbrıslı Türkler olarak son yarım asrı geçen bir süredir belirsizlik içinde yaşamaktayız. Neden? Çünkü görüşme devam ediyor. Aradan 50 yıl geçti. Bu belirsizlik içinde Kıbrıs Türkünü yaşamaya mahkum etmeye dünyanın hakkı yoktur. Bu son denemede yine başarısız olacaksa ki başarısız olacağı bellidir, bu masa berhava edilmelidir, Kıbrıs Türkünün önü belirgin hale gelmelidir."

Garantörlük ve ittifak anlaşmalarına değinen Denktaş, Türk ordusunun adadan ayrılmasıyla bir daha geri gelmesinin mümkün olmayacağını kaydetti.

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