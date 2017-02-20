20.02.2017 21:55:37

Denizlispor - Sivasspor maçının ardından

Denizlispor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında evinde konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamı mücadeleyi değerlendirdi.

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Denizlispor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında evinde konuk ettiği Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamı mücadeleyi değerlendirdi.Maç sonunda her iki takımın teknik sorumluları değerlendirmelerde bulundu. İlk önce açıklama yapan Denizlispor Teknik Sorumlusu Ferudun Şaban Yarkın, ilerleyen haftalarda güzel oyunu neticeye dökmeleri gerektiğini belirtti. Bununla ilgili çalışmalarına devam edeceklerini belirten Yarkın, "Bugün tempolu güzel bir maç oldu. Ön tarafta çok pozisyonlarımız da vardı. Fakat tempoyu elimize aldığımızda, hakemin takdirini karşı taraftan kullanması hücumdaki etkinliğimizi ve baskımızı engelledi. Fakat buna rağmen maç 2-2 iken girdiğimiz üç dört pozisyonu değerlendirmedik. Artık Denizlispor temposunu buldu, ancak bunu neticeye yansıtmamız gerek" dedi.Sivaspor cephesiZemin için Denizlispor'a teşekkür eden Sivas Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Denizlispor'u tebrik etti.Mücadele eden bir takım olduğunu belirten Bakkal, "Futbol şans biraz bizim yanımızdaydı. Biz kazandık, belki de kazanmamız gerektiği için kazandık. Özellikle ikinci yarıdaki istekli oyunumuzla kazandık. Ama oyunun geneline baktığımız zaman Denizlispor'un hakkını vermek gerekiyor. Güzel bir galibiyet, bizim yolumuz belli şampiyonluk, bu yolda da az fire vermek istiyoruz. Hem camia hem kulüp olarak Süperlig'e ait bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu yolda da önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayıp, galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.Oyuncu değişiklikleri hakkında da konuşan Bakkal, "Hasan'ı almayacaktım oyuna, dün itibariyle Ziya'nın adalesinde bir çekme oldu. Biraz savunmayla oynadığınız zaman bir sıkıntı yaşıyorsunuz, onu gördük. İkinci yarı oyunu biraz daha tolare eden bir oyundu. En azında Denizlispor'a karşı verince, kalite ortaya çıktı. böyle olunca galip geldik, mutluyuz. Denizlispor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.