06.05.2017 21:56:35

Denizlispor - Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor 32. hafta maçında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Eskişehir şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı. Eskişehirspor'un 3 bin 600 taraftarı deplasmanda takımını yalnız bırakmazken, desteği takımının galip gelmesine yetmedi. Maç sonunda her iki takımın teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu.

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TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor 32. hafta maçında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Eskişehir şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı. Eskişehirspor'un 3 bin 600 taraftarı deplasmanda takımını yalnız bırakmazken, desteği takımının galip gelmesine yetmedi. Maç sonunda her iki takımın teknik sorumlusu açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik, oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Atik, "Konuşmamızın başında söylenecek tek şey, kalecimizden sol açığımıza kadar tüm oyuncularımızı tebrik ediyoruz, geldiğimiz üç haftadan beri ince bir çizginin üzerindeydik. İki maç kaybetseydik, düşme potasına düşecektik bir maç kazansaydık, bizi kurtaracaktı. Allah bunu bugün Eskişehir maçında bize nasip etti. Güzel bir galibiyet oldu. hem iç sahada galip gelememe uğursuzluğunu kırmış olduk, seyircimizle bütünleştik, seyircimizi mutlu ettik. Böyle bir ortamda galip gelmek bizleri çok mutlu etti. Oyuncularımıza o yüzden teşekkür ediyorum.Kendilerine güvenilip görev verildiği için yönetime teşekkür eden Atik, "Zor bir zamanda, kritik bir zamanda bu görevi verdiler, bize inandılar. Biz Allah'a şükür onları mahcup etmedik, Denizli halkını mahcup etmedik, bize inanları mahcup etmedik. Takımımızı bu zor süreçten çıkardık. Artık önümüzü daha rahat görüyoruz, geleceğimizi daha rahat görüyoruz. İnşallah Denizlispor'un geleceği yeni seçilen yönetimle daha iyi olacak. Denizlispor'un süper lig mücadelesi içinde olması bizleri mutlu eder" diye konuştu.Denizli: "Penaltı pozisyonu değerlendirilmedi"Öyle ya da böyle bir üst ligi çıkacaklarını belirten Eskişehir Teknik Direktörü Mustafa Denizli, penaltı pozisyonun değerlendirmediğini söyledi. Denizli, "Çok farklı düşündüğümüz bir günü, düşündüğümüzün aksine iyi geçiremedik. Bundan sonra karar verme elimizde olduğu gibi, bugün onu biraz sekteye uğrattık. Oyuna iyi başladık, pozisyonlar da bulduk. Karşımızda son derece hırslı bir rakip vardı. Dolayısıyla bugün düşüncelerimizi gerçekleştiremedik. Telafi edilir mi, şuanda karar verici durumda değiliz. Bu maçtan önce karar verici bizdik, fakat bunu bugün iyi kullanamadık. Buraya bir hedef için geldik, bu hedeften herhangi bir şaşma yok. Buradan çıkacağız, öyle veya böyle çıkacağız. Söylenecek fazla bir şey yok. İyi günümüzde değildik. Fazla mazeret üretmeye gerek yok. Sadece ilk yarı sonunda bir penaltı pozisyonu vardı, hocamız değerlendirmedi. Ama iyi oynamadığımızda belirtelim" ifadelerini kullandı.Denizlispor'un Antrenörlerden Ali Yalçın'ın maç sonunda elini sıkmadığı iddialarına cevap veren Mustafa Denizli, "Burada misafir olan biziz, o yoğunlukta görmedim dahi, başka bir gerekçesi yok. Yani Denizlispor'un hakkını zaten teslim ediyoruz" diye açıkladı.