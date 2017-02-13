Denizlili şehit son yolculuğuna uğurlandı (1)

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan Denizlili Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör (40), Acıpayam İlçesi Garnizon Şehitliği Mezarlığında göz yaşları içinde toprağa verildi. Şehidin kızları babalarına veda ederken göz yaşlarına boğulurken, ayakta güçlükle durabildi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan Denizlili Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör (40), Acıpayam İlçesi Garnizon Şehitliği Mezarlığında göz yaşları içinde toprağa verildi. Şehidin kızları babalarına veda ederken göz yaşlarına boğulurken, ayakta güçlükle durabildi.
Şehit Güngör'ün naaşı, Acıpayam Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Acıpayam Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.