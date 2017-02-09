09.02.2017 14:12:07

Denizlili kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan halıcılık kursuna katılan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlamak için halı işlemeyi öğreniyor.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan halıcılık kursuna katılan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlamak için halı işlemeyi öğreniyor.Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Halk Eğitim Merkezi ve İş Kur ile birlikte düzenlediği halıcılık kursu Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde başladı. Haftanın 5 günü devam eden eğitimler ile bir yandan unutulmaya yüz tutmuş halıcılık sanatı yaşatılmaya çalışılırken diğer yandan kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor. Halıcılık sanatına yönelik sağladığı kurs imkanı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür eden Kursu Eğitmeni Yeşim Samurcu, "Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı insanlarımıza öğretip gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" dedi."Türk kültüründe halının ve kilimin yeri bambaşkadır"Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Tanıtım İşleri Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ise, "Türk kültüründe halının ve kilimin yeri bambaşkadır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar her Türk'ün hayatından halı ve kilim mutlaka yer almıştır. Halı ve kilimcilik, maalesef günümüzde modern halıcılığın gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız arasında girmiştir. Biz bu sanatı yeniden canlandırmak için halı kursu açtık. Gerçekten çok başarılı bir iş ortaya çıktı. Kursiyerlerimiz, iki ay gibi bir zaman zarfında, profesyonellere taş çıkaracak derecede halı dokuyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bunu geliştirerek natural halı dokumacılığının sürmesine destek vereceğiz" dedi.