27.01.2017 11:52:16

Denizli'ye yapılacak iki uçak seferi iptal edildi

İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Denizli'ye yapılacak iki uçak seferi iptal edildi.

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İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Denizli'ye yapılacak iki uçak seferi iptal edildi.İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yollarının Denizli'ye yapılacağı iki sefer iptal edildi. Havayolu şirketinin internet sayfasından yapılan açıklamada bugün TK7320 numaralı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından saat 20.20'de kalkarak, Denizli Çardak Havalimanına yapılacak sefer ile bugün saat 21.50'de Denizli Çardak Havalimanından kalkarak, İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanına yapılacak TK7321 numaralı seferin iptal edildiği bildirildi.Açıklamada, yolcuların İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarına ait güncel bilgileri kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.