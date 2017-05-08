08.05.2017 18:45:28
Denizli Ticaret Borsası
DTB'de çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı en yüksek 5,50 liradan işlem gördüDenizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı en yüksek 5,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,40
|5,50
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|25,84
|26,24
|TTS
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|34,39
|34,57
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,12
|1,12
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|11,50
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,00
|6,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,30
|11,10
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,20
|12,50
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,50
|14,20
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış