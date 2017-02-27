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Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci: 'Denizli'de istihdamı 20 bin kişi arttırmak güç ama zor değil'
28.02.2017 00:09:51

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci: 'Denizli'de istihdamı 20 bin kişi arttırmak güç ama zor değil'

Denizli'de, işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılmasına yönelik çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında 'Artı 1 İstihdam Seferberliği' toplantısı düzenlendi.

Denizli'de, işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılmasına yönelik çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında 'Artı 1 İstihdam Seferberliği' toplantısı düzenlendi.

Denizli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çalışma hayatında milli seferberlik' çağrısı kapsamında istihdamın arttırılması amacıyla 'Artı 1 İstihdam Seferberliği' toplantısı düzenlendi.

Bir otelde yapılan toplantıya Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gülesin, İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, TİM Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizlili işadamları katıldı.

Milli seferberlik konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Vali Altıparmak, "Başlattığımız program istihdam anlamında çok önemli. Siyasi bürokratik makamlar değişir, yerine başkaları gelir. Fakat işadamını toplumdan çekerseniz yeri doldurulamaz. Denizli işçisine çalışanına çok yardım eden bir şehir. Bu konu milli bir görev karınca kararınca herkesin yardımcı olması gerekiyor. Geldiğimiz günden beri meslek liselerinin özendirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. 6.9 işsizlik. Bursa 80 bin, İstanbul 500 bin vermiş. Teşekkür ediyorum. İnşallah iyi ve güzel günler görürüz" dedi.

"Bu durum sosyal bir yaradır"

İşsizliğin ve üretememenin zorluğundan söz eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bir insanın eğitimi ne seviyede olursa olsun, elinden iş gelmesine rağmen çalışmaması oldukça güç. Bu durum sosyal bir yaradır. İstihdam İşadamlarımıza teşekkür ediyorum. Engelliler için de destekler veriliyor. Çocuklarımızın kapasitesini eğitim camiasında iyi branşlaşması gerekiyor. Ve bu öğrenciler bu alanlarda üniversiteye devam etmeli. 20 bin kişilik istihdama katkı vermeye gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmek için büyükşehir olarak gereken desteği işadamlarımıza vereceğiz. İnşallah biz de belediye olarak yüzde 20 katkı sağlayacağız" diye konuştu.

"20 bin kişi arttırmak güç ama zor değil"

İstihdam konusunun sanayicileri bizzat ilgilendirdiğini bildiren Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat keçeci, "Devlette bu konuda mücadele etmenin ülkenin geleceği için faydalı olduğunu biliyor ve çaba sarf ediyor. Karşılamakta zorlandığımız askeri ücretlerden, istihdam sorunlarından ve vergilerden şikayet ediyoruz. Bu konuda haklıyız. Bu kez iş değişti. İşsizlikte 12 çıktı. Devlette işin ciddi problem olduğunu ve çözüm üzerinde durdu. İstihdamda 'bizim ödediğimiz vergi fazla' dedik. Bize önemli avantajlar getirmeye başladılar. Çalışma Bakanlığı'na önemli görevler düşüyor. İŞKUR' la daha çok işbirliği yapmak suretiyle bu insanları yakalayabileceğimizi zannediyorum. Denizli'de istihdamı 20 bin kişi arttırmak güç ama zor değil. Çardak Organize Sanayi Bölgesi işler hale gelirse bu rakamın üstüne de çıkarız. Yeni yatırımlarla istihdamı arttırabiliriz. İş dünyasından bu konuda yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.
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