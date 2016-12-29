29.12.2016 16:39:31

Denizli'nin iki kulübü birleşti

Denizli'nin iki kulübü olan Denizlispor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor birleşti.

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Denizli'nin iki kulübü olan Denizlispor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor birleşti.Kamuoyunun uzun zamandan beri talep ettiği ve kent futbolunu daha güçlü hale getirmesi hedeflenen Denizlispor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor birleşmesi sağlandı. 11 Ocak 2017'de olağanüstü kongre yapacak olan Denizli Büyükşehir Belediyespor, isim değiştirecek ve Denizlispor altyapısı olarak Spor Toto 3. Lig'deki macerasına devam edecek. Denizli'nin iki kulübünün birleşmesi dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile Büyükşehir Belediyespor Başkanı Rüşan Uzunoğlu katıldı.Zolan: "Destek vermeye devam edeceğiz"Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların uzun süredir arzu ettiği bir şeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biliyorsunuz Denizlispor şehrimizin markası. Geçmişte Türkiye ve Avrupa çapında birçok başarıları var. Biz kulübümüzün uzun yıllardır destekçisi olduk. Denizli'nin markası ve değeri düşüncesiyle karşılıksız destek verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.Bugün bir olma ve güçlü yürüyüşü başlatma noktasında el ele verdiklerini belirten Başkan Zolan, "Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyemizin ismini taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyespor Spor Toto 3. Lig'de mücadele ediyor. Bu tarih itibariyle Büyükşehir Belediyespor olağanüstü kongre kararı almıştır. Ve beraber belirlenecek yeni bir isimle Denizlispor'un altyapısını oluşturacaktır. Ayrıca altyapıdan gelen birçok genç futbolcumuz da var. Oluşacak yeni isim ve yönetimle orası bir okul olsun, Türk futboluna hizmet edecek gençleri yetiştirsin istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bizler Büyükşehir Belediyespor'u, Denizlispor ile birleştiriyoruz" ifadelerini kullandı."Amatör sporlara hizmet vermeye devam edeceğiz"Denizli Büyükşehir Belediyespor'un, spor alanındaki faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Biz artık profesyonel sporda olmayacağız, amatör sporlara destek vermeye devam edeceğiz. 27 spor branşında gençlerimize eğitim vermeye, kurslar düzenlemeye devam edeceğiz. Profesyonellik noktasında bu iş, Denizlispor'la tek elden yürüyecek. Özellikle Süleyman Bey'in bu konuda talebi olmuştu. Bizler de kabul ettik. Uzun yıllardan beri Denizli'de arzu edilen birleşme ve sinerji sonunda oluştu. Bunun olumlu sonuçlarını almayı temenni ediyorum. Denizlimize hayırlı olsun, güzellikler ve başarılar getirsin. Olağanüstü kongrenin sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesinin profesyonel sporla bağı olmayacak. Amatör sporlarda hizmet vereceğiz" açıklamasını yaptı."Büyükşehir'in hiçbir futbolcuya borcu yoktur"Denizli'deki sporu daha ileri noktalara taşımayı amaçladıklarını anlatan Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesporumuzun geçmişe yönelik bir kuruş borcu olmadan devredeceğiz. Basında Büyükşehir Belediyesporlu futbolcuların alacaklarını tahsil edemedikleri için kulüpten ayrıldıkları yazıldı. Bu doğru değil. Futbolculara, bugün sizlere söylediğimiz düşüncemizi daha önce ifade etmiştik. Kendilerine başka kulüp bulmaları, istiyorlarsa da kalmaları seçeneğini sunduk. Bu futbolcuların çoğu da alacakları karşılığında bonservislerini bırakarak farklı kulüplerle anlaştılar. Büyükşehir'in hiçbir futbolcuya borcu yoktur" diye konuştu.Urkay: "Bu birliktelik Denizli futbolunu yukarılara taşıyacak"Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ise, "Benim yıllardan beri savunduğum şeyler var. Denizli futbolunun belli bir program ve plan dahilinde gittiğinde başarıya ulaşacağına inanıyorum. Bunun için de her türlü çabanın içinde olacağımın sözünü verdim. Yönetimde olsam da olmasam da Osman Başkan ile diyalogumuz her zaman devam etti ve böyle bir birlikteliği talep ettim. Bu birliktelik Denizli futbolunu yukarılara taşıyacaktır. Bundan hiçbir kuşkum yok. Bu hayalin gerçekleşmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Büyükşehir Belediyespor Başkanı Rüşan Uzunoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Uzunoğlu: "İdeal bir karar"Denizli Büyükşehir Belediyespor Başkanı Rüşan Uzunoğlu da, 12 yıldan bu yana Büyükşehir Belediyespor yönetiminde yer aldığını hatırlatarak, "5 yıldır da başkanlığını yürüttüğüm Büyükşehir Belediyespor'da güzel günler de yaşadık çok zor günler de geçirdik. Alınan bu karar bizler için ideal bir karar oldu. Bugüne kadar bize verdikleri desteklerden dolayı Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyorum" dedi.