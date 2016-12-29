SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Denizli'nin iki kulübü birleşti
29.12.2016 16:39:31

Denizli'nin iki kulübü birleşti

Denizli'nin iki kulübü olan Denizlispor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor birleşti.

Denizli'nin iki kulübü olan Denizlispor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor birleşti.

Kamuoyunun uzun zamandan beri talep ettiği ve kent futbolunu daha güçlü hale getirmesi hedeflenen Denizlispor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor birleşmesi sağlandı. 11 Ocak 2017'de olağanüstü kongre yapacak olan Denizli Büyükşehir Belediyespor, isim değiştirecek ve Denizlispor altyapısı olarak Spor Toto 3. Lig'deki macerasına devam edecek. Denizli'nin iki kulübünün birleşmesi dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile Büyükşehir Belediyespor Başkanı Rüşan Uzunoğlu katıldı.

Zolan: "Destek vermeye devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların uzun süredir arzu ettiği bir şeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biliyorsunuz Denizlispor şehrimizin markası. Geçmişte Türkiye ve Avrupa çapında birçok başarıları var. Biz kulübümüzün uzun yıllardır destekçisi olduk. Denizli'nin markası ve değeri düşüncesiyle karşılıksız destek verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Bugün bir olma ve güçlü yürüyüşü başlatma noktasında el ele verdiklerini belirten Başkan Zolan, "Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyemizin ismini taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyespor Spor Toto 3. Lig'de mücadele ediyor. Bu tarih itibariyle Büyükşehir Belediyespor olağanüstü kongre kararı almıştır. Ve beraber belirlenecek yeni bir isimle Denizlispor'un altyapısını oluşturacaktır. Ayrıca altyapıdan gelen birçok genç futbolcumuz da var. Oluşacak yeni isim ve yönetimle orası bir okul olsun, Türk futboluna hizmet edecek gençleri yetiştirsin istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bizler Büyükşehir Belediyespor'u, Denizlispor ile birleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amatör sporlara hizmet vermeye devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un, spor alanındaki faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Biz artık profesyonel sporda olmayacağız, amatör sporlara destek vermeye devam edeceğiz. 27 spor branşında gençlerimize eğitim vermeye, kurslar düzenlemeye devam edeceğiz. Profesyonellik noktasında bu iş, Denizlispor'la tek elden yürüyecek. Özellikle Süleyman Bey'in bu konuda talebi olmuştu. Bizler de kabul ettik. Uzun yıllardan beri Denizli'de arzu edilen birleşme ve sinerji sonunda oluştu. Bunun olumlu sonuçlarını almayı temenni ediyorum. Denizlimize hayırlı olsun, güzellikler ve başarılar getirsin. Olağanüstü kongrenin sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesinin profesyonel sporla bağı olmayacak. Amatör sporlarda hizmet vereceğiz" açıklamasını yaptı.

"Büyükşehir'in hiçbir futbolcuya borcu yoktur"

Denizli'deki sporu daha ileri noktalara taşımayı amaçladıklarını anlatan Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesporumuzun geçmişe yönelik bir kuruş borcu olmadan devredeceğiz. Basında Büyükşehir Belediyesporlu futbolcuların alacaklarını tahsil edemedikleri için kulüpten ayrıldıkları yazıldı. Bu doğru değil. Futbolculara, bugün sizlere söylediğimiz düşüncemizi daha önce ifade etmiştik. Kendilerine başka kulüp bulmaları, istiyorlarsa da kalmaları seçeneğini sunduk. Bu futbolcuların çoğu da alacakları karşılığında bonservislerini bırakarak farklı kulüplerle anlaştılar. Büyükşehir'in hiçbir futbolcuya borcu yoktur" diye konuştu.

Urkay: "Bu birliktelik Denizli futbolunu yukarılara taşıyacak"

Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ise, "Benim yıllardan beri savunduğum şeyler var. Denizli futbolunun belli bir program ve plan dahilinde gittiğinde başarıya ulaşacağına inanıyorum. Bunun için de her türlü çabanın içinde olacağımın sözünü verdim. Yönetimde olsam da olmasam da Osman Başkan ile diyalogumuz her zaman devam etti ve böyle bir birlikteliği talep ettim. Bu birliktelik Denizli futbolunu yukarılara taşıyacaktır. Bundan hiçbir kuşkum yok. Bu hayalin gerçekleşmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Büyükşehir Belediyespor Başkanı Rüşan Uzunoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uzunoğlu: "İdeal bir karar"

Denizli Büyükşehir Belediyespor Başkanı Rüşan Uzunoğlu da, 12 yıldan bu yana Büyükşehir Belediyespor yönetiminde yer aldığını hatırlatarak, "5 yıldır da başkanlığını yürüttüğüm Büyükşehir Belediyespor'da güzel günler de yaşadık çok zor günler de geçirdik. Alınan bu karar bizler için ideal bir karar oldu. Bugüne kadar bize verdikleri desteklerden dolayı Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyorum" dedi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Kocaeli'de okullar yarın tatil edildi
Kocaeli'de okullar yarın tatil edildi
Kocale Valiliği kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okulları bir gün süreyle tatil etti.
29.12.2016 16:53:32
İşte yeni ’asgari geçim indirimi’ tutarları
İşte yeni ’asgari geçim indirimi’ tutarları
Asgari ücretin yeni yıl için açıklanmasının ardından 2017 yılında asgari geçim indiriminin (AGİ) de ne kadar olacağı belli oldu.
29.12.2016 16:52:18
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında elektrik kesintileri yaşanıyor.
29.12.2016 16:37:26
Volkan Demirel’ın kızının kaçırılmasında karar
Volkan Demirel’ın kızının kaçırılmasında karar
Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in kızını fidye amaçlı kaçırma planı iddiasıyla yargılanan iki kişi hakkında beraat kararı verildi.
29.12.2016 16:33:17
Elektrik kaçağı 5 gebe ineği telef etti
Elektrik kaçağı 5 gebe ineği telef etti
Denizli’nin Çivril ilçesinde sağım için süt makinesine bağlanan 5 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.
29.12.2016 16:25:47
Fas'ta Katarlı emekli albay işkenceden hapse mahkum oldu
Fas'ta Katarlı emekli albay işkenceden hapse mahkum oldu
Fas'ta, karısıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle alıkoyduğu Tunus vatandaşına bir yıl boyunca işkence etmekten suçlu bulunan Katarlı emekli albayın bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
29.12.2016 16:20:09
İstanbul’da fırtına minareyi yıktı
İstanbul’da fırtına minareyi yıktı
Şiddetli fırtına ve kar yağışının yaşandığı olumsuz hava koşulları Silivri'de de etkili oldu..
29.12.2016 16:17:38
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Esed görevi devredecek'
'Esed görevi devredecek'
Trump'tan İsrail'e: Ben gelene kadar güçlü olun
Trump'tan İsrail'e: Ben gelene kadar güçlü olun
Rusya'dan ABD'ye: Karşılık veririz
Rusya'dan ABD'ye: Karşılık veririz
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Düşen Rus uçağıyla ilgili önemli iddia
Düşen Rus uçağıyla ilgili önemli iddia
Yunanistan'daki darbecilerle ilgili yeni gelişme
Yunanistan'daki darbecilerle ilgili yeni gelişme
ABD'den İsrail'i memnun etmeyecek açıklama
ABD'den İsrail'i memnun etmeyecek açıklama
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Cübbeli'den sosyal medyayı sallayan 'yılbaşı' yorumu
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Yemen'de açlıktan ölüyorlar
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Kılıçdaroğlu: 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum
Asgari ücret 1404 TL oldu!
Asgari ücret 1404 TL oldu!
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki
Rusya'dan Charlie Hebdo’ya tepki
Etyen Mahçupyan: Orta sınıf AK Parti'den uzaklaşıyor
Etyen Mahçupyan: Orta sınıf AK Parti'den uzaklaşıyor
Ahmet Şık gözaltına alındı!
Ahmet Şık gözaltına alındı!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!
Ahmet Hakan'dan Celal Kılıçdaroğlu'na: Pespaye, rezil, müptezel!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları