28.02.2017 17:51:05
Denizli merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Örgüt hiyerarşisinde 'abla' diye tabir edilen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kadından 7'si tutuklandıDenizli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde aktif görev yapan kadınlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY hiyerarşisinde "abla" diye tabir edilen kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli merkezli Muğla, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, kapatılan örgüt derneklerine üye oldukları tespit edilen 12 kadın gözaltına alınmıştı.