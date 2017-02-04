04.02.2017 18:37:47

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Osman Nuri Boyacı seçildi

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde(DGC) yapılan olağan genel kurulda başkanlığa Osman Nuri Boyacı seçildi.

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Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde(DGC) yapılan olağan genel kurulda başkanlığa Osman Nuri Boyacı seçildi.Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, cemiyetin yeni başkanlığına Osman Nuri Boyacı 125 oyla seçildi. Başkanlığa aday olan Adem Erdağı ise 55 oy aldı.Seçimlerden önce adaylığını açıklayan Doğan Haber Ajansı(DHA) Denizli Büro Şefi Osman Nuri Boyacı ile Kanal 58 Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağı, cemiyetin yeni başkanlığı için yarıştı. Denizlili basın mensupları yeni başkanını seçmek için Gazeteciler Cemiyetine gelerek oylarını kullandı.Adaylar oy kullanma işlemi öncesinde cemiyet üyesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek başkanlık vaatlerini anlattı. Seçimler esnasında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı, CHP İl Başkanı Teoman Sancar ve AK Parti İl Yönetimi cemiyeti ziyaret ederek adaylara başarılar diledi. 217 üyesi bulunan cemiyette saat 16.00'da sandıklar açılarak oyların sayım işlemine başlandı. 183 üyenin oy kullandığı seçimde Gazeteci Boyacı, 125 oyla Cemiyet Başkanlığına seçilirken, Gateci Erdağı ise 55 oy aldı. Sayım sonucunda 3 oy ise geçersiz sayıldı.Cemiyetin yeni Başkanı Boyacı, seçimlerin Denizliye yakışır bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Bugüne kadar cemiyette başkanlık görevini üstlenenlerin arkadaşlarımız cemiyetin yararına çalışmalar içinde oldular. Denizliye yakışan, centilmenlik içerisinde bir seçimi geride bıraktık. Seçimlerin sonunda kazanan cemiyetimiz oldu. Bundan böyle hep birlikte tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Bir önceki dönemde cemiyetin başkanlık yardımcılığını yapan Başkan Adayı Erdağı ise, önlerinde yeni bir sürecin başladığını, kazanın cemiyet ve Denizli basının olduğunu ifade etti. Boyacı, 2000-2002 yıllarında da Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapmış, ayrıca Basın yayın Mezunları Derneği'nin kurucu başkalığını üstlenmişti.