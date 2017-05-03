04.05.2017 12:08:04

Denizli'de 'silahlı suç örgütleri' operasyonu: 7 tutuklama

Denizli merkezli, İstanbul, Sakarya, Ankara, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Düzce'de 'silahlı organize suç örgütlerine' yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Denizli merkezli, İstanbul, Sakarya, Ankara, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Düzce'de 'silahlı organize suç örgütlerine' yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul, Sakarya, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Manisa'dan Denizli'ye gelerek farklı suç alanlarında faaliyet göstererek haksız çıkar sağlamayı amaçlayan ve silahlı suç örgütü kurmak isteyen ve haklarında daha önce emniyet birimlerince silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahla kasten yaralama, nitelikli yağma ve sahtecilik suçlarından kayıtları bulunan şüpheli şahısların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 aylık çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda 'haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak' suçunu işledikleri tespit edilen aralarında örgütün lideri konumunda bulunan 1 şüphelinin de bulunduğu 13 kişi yakalandı.Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 62 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.