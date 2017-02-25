26.02.2017 12:45:10

Denizli'de otomobil önce araca, sonra direğe çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin bir başka otomobile ve direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin bir başka otomobile ve direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Pamukkale'den Denizli yönüne giden İbrahim Yakal (27) idaresindeki 20 B 7426 plakalı otomobil, Eskihisar mevkiinde aynı yönde seyreden İbrahim Saraç'ın (36) kullandığı 15 HU 665 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolü kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüleri ve 15 HU 665 plakalı otomobilde bulunan Semra Saraç (34), Coşkun Çakır (25), Şule Erçelik Çakır (26) ve 11 yaşındaki Arda S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Yakal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.