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Denizli'de off-road rüzgarı
07.05.2017 16:51:29

Denizli'de off-road rüzgarı

Denizli'de düzenlenen Merkezefendi 2. Mahalli Off-Road Yarışları nefesleri kesti. Altı ilden katılan 22 pilot 20 araçla kıyasıya yarıştı.

Denizli'de düzenlenen Merkezefendi 2. Mahalli Off-Road Yarışları nefesleri kesti. Altı ilden katılan 22 pilot 20 araçla kıyasıya yarıştı.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen DENDOFF 2. Mahalli Yarışları nefesleri kesti. Tekirdağ, Giresun, Datça, Ankara, Denizli, Ordu illerinden 22 pilot 20 yarışla kıyasıya yarıştı. Cumartesi günü orman etabı tamamlanan yarışları, bugün pist yarışları tamamlandı. Saruhan Mahallesinde yapılan yarışlara il dışından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışları izlemek için AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Cahit Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve vatandaşlar katıldı.

Yarışların startını Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu verdi. Pilotlar, birbirinden zorlu parkurları geçmek iç kıyasıya yarışırken, zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Pilotlar, bazen zorlu parkurları geçemeyince yolda kaldı. Bir aracın tekerliği kopunca alanda bulunan kepçe yardımıyla kurtarıldı. Yarışlarının sonunda ödül töreni düzenlendi.

Subaşıoğlu: "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var"

Yarışlar hakkında konuşan Merkezefendi Belediye başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Çevre illerden hatta Giresun'a kadar Ordu'ya kadar birçok katılımcı var. Merkezefendi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (KOSFED) ve DENDOFF kulübümüzün ortak olarak organize ettiği çok önemli 2'nci Merkezefendi off-road yarışları bu bizim için çok önemli bir organizasyon. Çünkü şuan yaptığımız mahalli yarışlardayız. İnşallah birinci lige çıkmak için uluslar yarışları Merkezefendi'mize kazandırabilmek için bir gayret içerisindeyiz. Bugün burada bu organizasyonda alınacak güzel bir puanla artık Merkezefendi'miz Of-Road'ta birinci lige çıkmış olacak. Çok sayıda katılımcı var, vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Çok yoğun bir seyirci talebi var. inşallah Merkezefendi'mizde spora ilişkin aksiyonlarımızı farklılaştırmak istiyoruz. Bunlardan en önemlisi de off-road ayağı bu çerçevede bugün 7 Mayıs'ta, dün orman etabı gerçekleştirmiştik ki oda 9,6 kilometre uzunlukta Türkiyenin önde gelen orman etaplarından birisi. Buradaki yarışmalarımız ise seyirci etabı bin 900 metre uzunlukta Türkiye'nin en büyük en uzun off-road pisti aynı zamanda. Bu çerçevede inşallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel yarışlara Merkezefendi'miz ev sahipliği yapacak" dedi.

"Bu organizasyon turizmi hareketlendirdi"

Hedeflerinin ulusal yarışlarının burada düzenlemek olduğunu belirten Subaşıoğlu, bu organizasyonun iç turizmi hareketlendirdiğini belirtti. Subaşıoğlu, "Geçen sen 29-30 Ekim tarihlerinde gösterilerle başlamıştı. 2017 mahalli yarışlarla başlattık. İnşallah 2018'de ise ulusal yarış takvimine aldırmak istiyoruz. Bizim için bugün 1. Lig'e çıkma mücadele günü. Daha sonra da inşallah ulusalda başarılı olduktan sonra uluslararası bir yarışmaya Merkezefendi off-road olarak imza atalım. Bütün hedefimiz her geçen gün çıtayı yükselterek kaliteyi artırarak daha güzel bir organizasyona hep birlikte imza atabilmek. Turizm anlamında da Denizli'ye Merkezefendi'ye çok ciddi katılım sağlıyoruz. Çevre illerden bu yarışmayı izlemeye gelen çok sayıda vatandaşımız var. Otellerimizde önemli ölçüde bu anlamda bir doluluk var. Dünden teyit ettik. İnşallah iç turizmi de hareketlendirecek önemli bir organizasyon" diye konuştu.
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