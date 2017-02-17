17.02.2017 13:28:39

Denizli'de MHP'nin 3 ilçe teşkilatı feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Denizli'deki 3 ilçe teşkilatı, Başkanlık Divanı tarafından feshedildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Denizli'deki 3 ilçe teşkilatı, Başkanlık Divanı tarafından feshedildi.MHP'nin Denizli Buldan, Serinhisar ve Bozkurt ilçe teşkilatları Başkanlık Divanı tarafından feshedildi. Buldan ilçe başkanları Mehmet Tuğrul ve Mehmet Averi'nin hakkında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtildi.Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, bir yıl önce göreve geldiklerinde ilçe teşkilatlarının kendileriyle birlikte çalışma kararı aldıklarını, ancak gelinen süreçte mevcut ilçe teşkilatlarıyla çalışma ortamının kalmadığını aktardı. Buldan ilçe başkanın sabah yaptığı açıklamada 'Hayır' kullanacağını açıkladığını belirten Birtürk, 8 Ocak'ta yapılan değerlendirme toplantısına üç ilçe temsilcisinin de geldiğini kaydetti."Buna rağmen bugün çıkıp genel merkezin aldığı kararın karşında farklı bir karar almak doğru değildir" diyen Birtürk, "Dolayısıyla bunlarla çalışma imkanımız kalmamıştır. Eğer bireysel olarak karar almıyorlar, teşkilat adına karar aldılar. Bunun için ilçe teşkilatı tümüyle görevden alınıyor ve ilçe teşkilatlarımız kapalıdır. Şuanda MHP bu ilçelerde kapalıdır. Bir müddet sonra yenileri atanacaktır. Yani yapılan açıklamanın bir geçerliliği yok" açıklamasında bulundu.Birtürk, "Serinhisar teşkilatının 'Hayır'a çalışmak için temayülleri vardı. Dolayısıyla ilçe teşkilatlarıyla çalışma ortamı ortadan kalktığı için kapattık. Diğer ilçeler de böyle bir tavır içine girerse, genel merkezin alacağı karar ile onlar da kapatılacaktır" ifadelerini kaydetti.Öte yandan Buldan İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul, sabah yaptığı açıklama ile yeni anayasanın oylanacağı referandumda 'Hayır' oyunu kullanacaklarını belirtmişti.