SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Denizli'de keserli katil yakalandı
30.07.2017 15:42:38

Denizli'de keserli katil yakalandı

2 ay önce evinde keserle öldürülen ve kanıyla duvara yazı yazılan şahsın katil zanlısı yakalandı.


11 Mayıs tarihinde 64 yaşındaki Hasan Güler'in İncilipınar Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı çalışmanın ardından katil zanlısını yakaladı. Ekipler, vücudunda darp izine rastlanan ve cesedinin yanında keser bulunan Hasan Güler'i öldürdüğü tespit edilen 20 yaşındaki C.D.'yi gözaltına aldı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.D., savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hasan Güler'den 11 Mayıs'ta haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Güler'in yalnız yaşadığı İncilipınar Mahallesi'ndeki evine gelen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açtırdıklarında Güler'i ölü bulmuştu. Güler'in vücudunda darp izine rastlanırken, cesedin yanında keser bulunmuştu.


    YORUM YAZ
Manisa'da 3 milyon arı telef oldu
Manisa'da 3 milyon arı telef oldu
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bir bal üreticisine ait 122 kovan içerisinde bulunan yaklaşık 3 milyon bal arısı, kovanların ağız kısmının toprakla kapatılması nedeniyle telef oldu.
30.07.2017 15:43:19
Denizli'de keserli katil yakalandı
Denizli'de keserli katil yakalandı
2 ay önce evinde keserle öldürülen ve kanıyla duvara yazı yazılan şahsın katil zanlısı yakalandı.
30.07.2017 15:42:38
Van'da 278 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'da 278 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalar sırasında 278 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
30.07.2017 15:41:14
Sıra dışı kaza! Bir anda düştü!
Sıra dışı kaza! Bir anda düştü!
Çin'de meydana gelen kazada yürüyen merdivenin başına oturmaya çalışan genç bir anda dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından işte böyle kaydedildi...
30.07.2017 15:11:02
Bakan Tüfenkçi :2019'a ekonomik hedeflerini yakalamış bir Türkiye olarak gireceğiz
Bakan Tüfenkçi :2019'a ekonomik hedeflerini yakalamış bir Türkiye olarak gireceğiz
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Türkiye'nin hain darbe girişimine rağmen 2017 yılına güçlü bir şekilde girdiğini kaydederek, 'İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece 2019'a da gerçekten sağlam adımlarla ve ekonomik hedeflerini yakalamış bir Türkiye olarak gireceğiz' dedi.
30.07.2017 15:01:46
Bakan Eroğlu'undan 'İstanbullular şehri terk etsin' açıklamasına tepki
Bakan Eroğlu'undan 'İstanbullular şehri terk etsin' açıklamasına tepki
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, 'İstanbul'da felaket olacak' şeklindeki yorumlara Kocaeli'nden cevap verdi. Bakan Eroğlu, 'Neymiş İstanbullular Ağustos ayının başında şehri terk etsinler. Yok öyle bir şey kardeşim. Çok büyük felaket varmış gibi felaket tellallığı yapmanın manası yok' dedi.
30.07.2017 14:57:39
İstanbul'da intihar girişimi
İstanbul'da intihar girişimi
İstanbul Mecidiyeköy'de intihar girişimi
30.07.2017 14:36:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suudi Arabistan: Yaklaşan iç savaş
Suudi Arabistan: Yaklaşan iç savaş
Gözaltına alınan ingiliz ile ilgili önemli iddia
Gözaltına alınan ingiliz ile ilgili önemli iddia
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
İp üstünde yürüyen Kral: Abdullah
İp üstünde yürüyen Kral: Abdullah
Merkel'in yardımcısı: AB, Türkiye'ye yaptığı ödemeleri durdurmalı
Merkel'in yardımcısı: AB, Türkiye'ye yaptığı ödemeleri durdurmalı
Bosna-Hersek'te I. Uluslararası Fiat Fiço Festivali
Bosna-Hersek'te I. Uluslararası Fiat Fiço Festivali
HDP'nin eylemine hiçbir Diyarbakırlı katılmadı
HDP'nin eylemine hiçbir Diyarbakırlı katılmadı
'Konya'da krizin nedeni PKK'ya destek veren Alman vekil'
'Konya'da krizin nedeni PKK'ya destek veren Alman vekil'
Akın Öztürk'ün telefon konuşmaları ilk kez ortaya çıktı
Akın Öztürk'ün telefon konuşmaları ilk kez ortaya çıktı
Türkiye sınırında esrarengiz kuş!
Türkiye sınırında esrarengiz kuş!
Mülteci Kampına intihar saldırısı!
Mülteci Kampına intihar saldırısı!
Reuters: Pakistan'da yeni başbakan belli oldu!
Reuters: Pakistan'da yeni başbakan belli oldu!
SON YORUMLANANLAR
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Telafer operasyonunda Haşdi Şabi de olacak!
Saadet Partisi'nden bir davet de Maduro'ya!
Saadet Partisi'nden bir davet de Maduro'ya!
İp üstünde yürüyen Kral: Abdullah
İp üstünde yürüyen Kral: Abdullah
Üstün zekasıyla görenleri şaşırtıyor
Üstün zekasıyla görenleri şaşırtıyor
Almanya neden geriyor?
Almanya neden geriyor?
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
Suud kraliyet ailesine yakın isim FETÖ’yü ziyaret etti
ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor
ABD: Türkiye'nin PYD ile mücadelesi El Kaide'ye yarıyor
ABD’den PKK’ya 809 tır silah!
ABD’den PKK’ya 809 tır silah!
Basra'da sıcak temas! ABD helikopteri, İran gemisine yaklaştı!
Basra'da sıcak temas! ABD helikopteri, İran gemisine yaklaştı!
Ünal'dan MHP açıklaması: Aramızda sorun yok
Ünal'dan MHP açıklaması: Aramızda sorun yok
Tunus’ta 'tecavüz' kararı
Tunus’ta 'tecavüz' kararı
Trump, İç Güvenlik Bakanlığına Kelly'i atadı
Trump, İç Güvenlik Bakanlığına Kelly'i atadı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları