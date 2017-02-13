13.02.2017 12:07:51

Denizli'de kaçak sigara operasyonu

Denizli'de 10 bin paket kaçak sigara, 217 bin 200 adet boş makaron, 70 adet elektronik sigara kiti ve 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Denizli'de 10 bin paket kaçak sigara, 217 bin 200 adet boş makaron, 70 adet elektronik sigara kiti ve 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlileri il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçunu işlemek isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda tütüncü adı altında faaliyet gösteren 3 ayrı büfede, depo olarak kullanıldığı tespit edilen iş yerinde ve iş yeri sahibine ait ikamette arama yapıldı. Aramalar sonucunda 10 bin paket kaçak sigara ve dolma sigara, 217 bin 200 adet boş makaron, 70 adet elektronik sigara kiti ve 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.