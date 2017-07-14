14.07.2017 16:01:00

Denizli'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ileri sürülen aralarında görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerin ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 20 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.