10.02.2017 00:17:51

Denizli'de Eximbank Kredileri ve İhracatçıya yönelik finans kaynakları semineri

Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türk Eximbankın ihracatçıya yönelik verdiği kredi desteği kapsamında iş adamlarına yönelik bir seminer düzenledi.

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Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türk Eximbankın ihracatçıya yönelik verdiği kredi desteği kapsamında iş adamlarına yönelik bir seminer düzenledi.Denizli'de, Eximbank ve Kredi Garanti Fonunun ihracatçıya verdiği desteğinin anlatıldığı "Türk Eximbank Kredileri Hakkında Semineri" düzenlendi. Bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu Sözcüsü Süleyman Kocasert, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, platform üyeleri, çok sayıda ihracatçı ve işadamı katıldı.Bankaların ticari krediyi az verdiği bir dönemde, Türk Eximbankın ihracatçılara verdiği kredi desteğinin arttığını dikkat çeken Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Eximbank'ın ihracatçılar için vazgeçilmez bir kaynak merkezi haline geldiğini kaydetti.2016'da yapılan toplam ihracat payında yüzde 23'ünde Eximbankın desteğinin bulunduğunu aktaran Yıldırım, bunun 3'te 2'si kredi, diğer kısımlarının ise sigorta desteğini kapsadığını söyledi. Geçen yılda ihracata verilen desteği bu sene daha da yükselterek, yüzde 26'lara çıkarmak hedefinde olduklarını kaydeden Yıldırım, 2016 yılı sonunda 33 milyar dolarla kapatılan desteği, 2017 yılı sonu itibariyle 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.Yıldırım, "Türk Eximbank bilanço büyüklüğü açısından 2011 yılında 19'uncu büyük bankayken, 2016 yılında 68,3 milyar liralık aktif büyüklüğü ile 52 banka arasında 11'inci sıraya yükselmiştir. Türk Eximbank bilanço büyüklüğü açısından 2011 yılında 19'uncu büyük bankayken, 2016 yılında 68,3 milyar liralık aktif büyüklüğü ile 52 banka arasında 11'inci sıraya yükselmiştir. Ege Bölgesi'ndeki ihracatçılara kullandığımız kredinin yüzde 22'si, yani 508 milyon doları Türk Lirası (TL) cinsinden, TL cinsinden kredi kullandırma imkanını artırabilmek için 12 Ocak'ta kayıtlı sermaye sistemine geçtik" diye konuştu.Türk bankacılık sisteminde verilen ihracat kredilerinin Aralık ayı itibari ile yüzde 43'ünün, Ocak ayında ise yüzde 43,8'inin Türk Eximbank tarafından karşılandığını belirten Yıldırım, dünyada ihracatına en fazla destek veren ülkenin Kore'den sonra Türkiye olduğunu kaydetti. Bu desteğin Kore'de yüzde 27,5 olduğunu, Türkiye'nin ise yüzde 27'ye yaklaştığını kaydeden Yıldırım, 2018 yılı içerisinde de Kore'nin ötesine geçme hedefinde olduklarını söyledi.2017'ye geçen yıla göre daha hızlı başladıklarına hatırlatan Denizli Platformu Dönem Sözcüsü Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, Türkiye genelinde yüzde 15 ihracat artışı mevcutken, Denizli'de bu oranın yüzde 20 olduğunu ifade etti.Kocasert, "Bu durum bizim açımızdan sevindirici. Bizler araştırmaya, geliştirmeye, inovasyona, moda tasarımına ve markalaşmaya dayanan bir gelişim süreci yaşamadan, yeni koleksiyon ve ürünlerle, yeni pazarlara gitmeden sadece daha ucuza mal edip, fedakarlık ederek büyümemiz sınırlı kalır. Sınırlı kalan büyümede de Eximbank imkanlarından, Kredi Garanti Fonu imkanlarından yararlanmada sınırlı ve kısıtlı kalırız" diye konuştu.