17.01.2017 20:26:04

Denizli'de ev yangını: 1 ölü

Denizli'nin Çal ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti

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Denizli'nin Çal ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.Olay, Denizli'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde elektrik kontağı nedeniyle yangın meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Evin içine giren ekipler, evde olan 61 yaşındaki Mustafa Hayta'nın yerde bulunduğu belirledi. İnceleme yapan ekipler, daha sonra Hayta'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayta'nın cansız bedeni otopsi hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.(Medeni Topaloğlu/İHA)