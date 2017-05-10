10.05.2017 20:28:32

Denizli'de cinayet: 1 ölü

Çal ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Denizler Mahallesi'nde ikamet eden Turan Koca (46) ve Mehmet K. (70) arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Koca'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan Mehmet K, daha sonra gittiği mahalle kahvesinde olayı anlattı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken gözaltına alınan Mehmet K, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



