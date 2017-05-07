07.05.2017 23:29:33

Denizli'de cezaevinde tartışma

Denizli Valisi Altıparmak:- 'Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğünde kalan çocuk hükümlülerle infaz koruma memurları arasında tartışma çıktı. Olay güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı'

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğünde kalan çocuk hükümlülerle infaz koruma memurları arasında tartışma çıktığını, güvenlik güçlerinin olayı kontrol altına aldığını söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açık Ceza İnfaz Kurumunda 15-18 yaş arasındaki 12 kız çocuk hükümlünün bulunduğu bölümde çocuklarla infaz koruma memurları arasında tartışma çıktığını belirtti.

Çocukların sağlık durumunda bir sorun olmadığını, 7 hükümlünün yine de tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildiğini ifade eden Altıparmak, "Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğünde kalan çocuk hükümlülerle infaz koruma memurları arasında tartışma çıktı. Olay güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı. Cezaevinde durum normale döndü. Herhangi bir sorun yok." dedi.

- Soruşturma başlatıldı

Hırsızlıktan hükümlü 5 kız çocuğunun infaz koruma memurlarıyla tartışması sonucu çıkan olaya ilişkin Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ceza İnfaz Kurumu psikoloğu da olaya ilişkin Bozkurt ilçesine gönderildi.



