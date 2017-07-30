30.07.2017 13:11:26

Denizli'de araç şarampole yuvarlandı: İki kardeş can verdi

Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Acıpayam'dan Burdur istikametine seyir halinde olan Doğukan Yazıcı idaresindeki 20 FK 828 plakalı otomobil, Apa Mahallesi'ni geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İddiaya göre aracın mıcıra kapılması sonucu meydana gelen kazada sürü Doğukan Yazıcı (27) ve yanında bulunan kardeşi Nihal Yazıcı (17) hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.