09.05.2017 17:22:54

Denizli'de 16 mahrem imam Adliyede

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Denizli'de gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Denizli'de gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imamı olduğu öne sürülen 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki işlemleri sürüyor.