10.05.2017 18:51:12

Denizli Cumhuriyet Savcılığından 'suikast' açıklaması

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kazayla ilgili yapılan açıklamada,

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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Suikast sonucu vefat ettiği yönünde haberler olduğu görülmüştür. İlk bulgulara göre olayın trafik kazası olduğu, ölümün trafik kazası neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir" denildi.Denizli Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 10.05.2017 tarihinde geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası neticesinde makam şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte vefat etmişlerdir. 11.05.2017 günü saat 09.30'da Denizli Adalet Sarayı önünde yapılacak resmi tören sonrasında Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in cenazesi Aydın ili Söke ilçesinde bulunan İlyasbey Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aydın ili Söke ilçesi Caferli (Soğucak) köyünde defnedilecektir. Makam Şoförü Muzaffer Akşehirli'nin cenazesi Denizli Hilal Camii'nde öğle namazına müteakip Çakmak Mezarlığı'na defnedilecektir.Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Alper'in trafik kazası neticesinde vefat etmesi olayı ile ilgili bazı basın kuruluşlarında 'suikast sonucu vefat ettiği' yönünde haberler olduğu görülmüştür. İlk bulgulara göre olayın trafik kazası olduğu, ölümün trafik kazası neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir"