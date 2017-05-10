10.05.2017 17:36:55

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı'nın ölümü

Denizli'de FETÖ soruşturmalarında etkin rol alan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun makam aracının sol yanından çarpıp üstüne devrilmesi sonucu şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte hayatını kaybetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Denizli'de FETÖ soruşturmalarında etkin rol alan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun makam aracının sol yanından çarpıp üstüne devrilmesi sonucu şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 08.45 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerinde meydana geldi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkenin ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı 48 yaşındaki Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı makam otomobiliyle kente 20 kilometre uzaklıktaki Kocabaş D Tipi İnfaz Kurumu'na gitmek üzere yola çıktı. Koruma polisi Ramazan Uğurlu'nun da bulunduğu otomobile, kent çıkışındaki yeni açılan yolda levhadaki 'dur' uyarısına uymayan özel bir şirkete ait Uğur T.'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı. Tonlarca toprak yüklü hafriyat kamyonu, makam otomobiline sol taraftan çarpıp, yandaki kablo fabrikasına doğru sürükledi ve ardından da üstüne devrildi. Kamyondaki yük de makam otomobilinin üstüne yığıldı.Kepçe yardımıyla makam aracının üstündeki kamyon kaldırıldıKazanın ardından olay yerine yakın şantiyeden getirilen bir kepçeyle, çalışma başlatıldı. Kepçe yardımıyla makam aracının üstündeki kamyon kaldırıldı. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Başsavcı Alper ile şoförü Akşehirli'nin öldüğü belirlendi. Makam aracında bulunan ve yaralanan koruma polisi Ramazan Uğurlu ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Şoför teslim olduAlkollü araç kullanmaktan dolayı kısa süre önce ehliyetine 2019 yılına kadar el konulan ve kazadan sonra gizlenen hafriyat kamyonunun şoförü Uğur T. ise polise teslim oldu. Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki gizlendiği yerden teslim olan şahıs, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.Kazanın ardından Vali Ahmet Altıparmak, İl Emniyet Müdür Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız olay yerinde incelemelerde bulundu. Hakimler, savcılar ve adliye çalışanları da bilgi almak için kaza yerine geldi. Başsavcı ve şoförünün öldüğünü öğrenen adliye çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Çevik kuvvet polisleri bölgede geniş bir kordon oluşturdu. Ardından olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptıktan sonra, Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin cesetleri itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp, cenaze aracıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Vali Altıparmak: "Sürücünün ehliyeti yok"Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp'ta otopsi çalışmalarını yakından takip eden Vali Ahmet Altıparmak, Başsavcı Mustafa Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli'nin öldüğü trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Kazaya neden olan kamyon şoförünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğunun belirlendiğini belirten Vali Altıparmak, "Kıymetli Başsavcımız iyi bir hukuk ve devlet adamını kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Hem Türkiye olarak hem Denizli olarak başımız sağ olsun. Maalesef kazada, şoförü de kaybettik. Koruma polisimizin durumu gayet iyi. Kazaya karışan kamyonun şoförü maalesef 'dur' yazılı levhaya uymadan tali yoldan çıkıp, başsavcımızın aracına çarptı. Bu kaza sonrası kamyon şoförü olay yerini terk etmiş. Güvenlik güçleri kendisini buldu. Maalesef ehliyeti dahi yok. Alkolden ehliyetine iki yıl el konulmuş, 2019'a kadar. Böyle bir kazayı bize yaşattı, bu üzüntüyü aileye yaşattı. Hepimizin başı sağolsun" dedi.Yaralı korumadan sevindirici haberDenizli Devlet Hastanesine kaldırılan koruma memuru Ramazan Uğur'u AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ve Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Erkaleli ziyaret etti. Koruma memuru Uğur'un sağlık durumu hakkında açıklama yapan Erkaleli, "Korumamızın genel durumu çok iyi. Hastanemize gelir gelmez tomografilerini çektik. Herhangi bir şey tespit etmedik. Durumu şu an çok iyi. Kazanın etkisiyle psikolojik travması oldu. O yüzden 24 saatlik bir gözleme alacağız. Şu anda kendisi için merak edilecek bir şey yok. Kazada vefat eden Sayın Başsavcımız ve onun şoförünün yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.Başsavcı Alper'in şoförlüğünü yapan ve olayda hayatını kaybeden Muzaffer Akşehirli'nin gelini ve eşinin de müşahede altına alındığını bildiren Başhekim Erkaleli, "Şoförün kızı ve gelini de olayın etkisiyle şok geçirdi. Şuanda onlarla da ilgileniyoruz. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Denizli Adliyesinde törenÖte yandan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli için Denizli Adliyesinde tören düzenlenecek. Saat 09.30'da gerçekleştirilecek törenin ardından Başsavcı Alper'in cenazesi toprağa verilmek üzere Aydın'ın Söke ilçesine gönderilecek. Başsavcı Alper yarın ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Şoför Akşehir ise yarın Merkez Hilal Caminde kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığında defnedilecek.