10.05.2017 10:08:49
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü
Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü trafik kazasında hayatını kaybettiDenizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü trafik kazasında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde bulunduğu otomobil, Bozburun Mahallesi Hal kavşağı yakınlarında henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 64 DL 821 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti, koruması ise yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.