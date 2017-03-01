01.03.2017 16:31:18

Denizli Büyükşehir yüzler kulübünde

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin değerlerinin anlatıldığı, geçmişi ile geleceği buluşturacak 20 kitaptan oluşan eserlerin yer aldığı kültür yayınlarının tanıtımını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerine de giren Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları sayısı 111 eser ve 13 CD'ye ulaştı.

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin değerlerinin anlatıldığı, geçmişi ile geleceği buluşturacak 20 kitaptan oluşan eserlerin yer aldığı kültür yayınlarının tanıtımını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerine de giren Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları sayısı 111 eser ve 13 CD'ye ulaştı.Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kent belleğine kazandırdığı ve içerisinde 20 kitaptan oluşan eserlerin yer aldığı kültür yayınlarının tanıtım toplantısı yapıldı. Eserler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerine de giren Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları sayısı 111 eser ve 13 CD'ye ulaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eserlerin yazarları ve davetliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin her yönüyle bilinen birçok zenginliği olduğunu belirterek, "Denizli denildiği zaman akıllara gelen eseler var. Bir de gün yüzüne çıkmamış, çok fazla konuşulmamış dar bir çerçevede kalmış hikayeler var. Bu eserlerde de Denizli'nin bilinmeyen kültürü ve tarihi var. Bizim bunları gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor" diye konuştu."Gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek"Başkan Zolan, "Bugün bu eserlerin bazıları çoğumuz tarafından bilinen veya kulağına bir yerlerden çalınmış hikayeler. Bugün bu eserler kaleme alınmamış olsa 40-50 yıl sonra bilinenlerde unutulur ve kaybolur gider. Bu eserler kaleme alındıkça yaşamaya ve gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek. Önemli olan eserler bırakabilmek, o eserleri ortaya koyabilmektir. Bildiğimizi aktarmak, kendimizle birlikte götürmemek gerekir. Geride bıraktığımız eserlerle dünya üzerinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu kitaplar elden ele dolaşacak, o zaman yazarlarımız, üstatlarımız o eserlerle anılacak."111 dev eserDenizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'nın belediye döneminden başlayarak şimdiye kadar 111 esere ulaştığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Bu yürüyüş ilk olarak dönemin Denizli Belediye Başkanı olan Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile başlamıştı. Buradan kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. O gün Denizli ile ilgili olarak kaleme alınan ne varsa Denizli Belediyesi tarafından basımının yapılmasını istemişti. Bizde onun izinden bu eserleri arttırarak devam ediyoruz" diye konuştu.Yazarlardan Başkan Zolan'a teşekkürKonuşmanın ardından eser sahipleri tek tek söz alarak yapıtlarını kısaca anlattı ve kendilerine destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Denizli'nin kültür ve tarih gibi birçok değerlerinin anlatıldığı, kentin hazineleri niteliğinde olan 20 eserle birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları sayısı 111 kitap ve 13 CD'ye ulaştı.