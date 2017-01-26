26.01.2017 16:45:54

Denizli Büyükşehir Belediyesi EMITT'te

Uluslararası ve bölgelerarası turizm faaliyetlerinin gelişmesine önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yöresel standı ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

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Uluslararası ve bölgelerarası turizm faaliyetlerinin gelişmesine önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yöresel standı ziyaretçilerin beğenisini kazandı.Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen turizm profesyonellerini buluşturarak ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin tanıtılmasına önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 21'inci kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. 26-29 Aralık tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin standı vatandaşların beğenisini kazandı. Denizli'nin doğal güzelliklerinin ve turistik alanlarının tanıtıldığı stant, fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Standa kurulan ayakkabıcı ise vatandaşların ilgisiyle karşılaşırken standa çeşitli çömlekler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yöresel ürünlerle renklendirilen stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü."Denizli'miz Türkiye'de en çok turist gelen 5'inci ili"Fuarların turizme katkısı açısından önemli olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Uluslararası EMİTT İstanbul'da gerçekleşiyor, dünyanın önemli bir turizm fuarı. Denizli'miz de Türkiye'de en çok turist gelen 5'inci ili. Başta Pamukkale'miz olmak üzere tarihimiz, antik kentlerimiz, doğal güzelliklerimiz, yeni açtığımız bir kayak merkezimiz de var. Yayla turizmi, teleferiğimiz, tekstilimiz ve el sanatları ile birçok zenginliğe sahip olan şehrimizin bu fuarda olmasına karar verdik. Çünkü Denizli olmazsa Türkiye'de anlatılan birçok şeyin eksik olacağını düşünerek burada yerimizi aldık" dedi.