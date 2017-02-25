SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Denizlerde servet yatıyor'
26.02.2017 11:14:24

'Denizlerde servet yatıyor'

TZOB Genel Başkanı Bayraktar:- 'Türkiye'nin avcılık ve yetiştiricilikle, açık deniz balıkçılığıyla su ürünleri üretimini çok daha fazlaya çıkarmasının mümkün, zenginlik denizde yatıyor'- 'Su ürünlerinde, 2007-2016 döneminde ihracatımız, hızlı bir artışla 273,1 milyon dolardan 744,7 milyon dolara çıksa da Çin'in 21, Norveç'in 10,8, Vietnam'ın 8 milyar dolar ihracat yaptığı bu alanda hala kat

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin avcılık ve yetiştiricilikle, açık deniz balıkçılığıyla su ürünleri üretimini çok daha fazlaya çıkarmasının mümkün olduğunu, zenginliğin denizde yattığını belirterek, "Su ürünlerinde, 2007-2016 döneminde ihracatımız, hızlı bir artışla 273,1 milyon dolardan 744,7 milyon dolara çıksa da hala kat edecek çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli su ürünleri potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, yaklaşık 26 milyon hektar büyüklüğüyle Türkiye'nin sahip olduğu su ürünleri alanlarının orman yüzölçümünden fazla bir yeri kapladığına dikkati çekti.

Toplam 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridine, göl, gölet, baraj göllerine, akarsularına rağmen su ürünlerinde potansiyelini yeterince kullanmadığını belirten Bayraktar, dünyada çok sayıda ülkenin su ürünlerinden çok büyük tutarlarda gelir ettiklerini kaydetti.

Su ürünleri üretiminin, 2010-2014 döneminde dünyada 148,2 milyon tondan 167,3 milyon tona çıktığını, bunda avcılığın payı yüzde 55,9 iken yetiştiriciliğin payının yüzde 44,1 olduğunu aktaran Bayraktar, avcılıkta ilk sırayı 17,1 milyon tonla Çin'in aldığını, Türkiye'nin ise avcılıkta 302 bin tonla 45'nci, yetiştiricilikte 235 bin tonla 22'nci sırada bulunduğunu bildirdi.

Bayraktar, "Türkiye'nin 2015'te su ürünleri avcılığından elde edilen üretimi 302 bin tondan yüzde 49,5 artışla 432 bin tona, yetiştiricilikte yüzde 2,2 artışla 235 bin tondan 240 bin tona çıktı." ifadesini kullandı.

Bölgeler bazında, su ürünleri avcılığında ilk sırayı yüzde 60,8 ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin aldığını, bunu yüzde 19,8 ile Batı Karadeniz, yüzde 8,9 ile Ege'nin izlediğini ifade eden Bayraktar, toplam su ürünleri üretiminin yüzde 51,4'ünün deniz balıkları, yüzde 7,7'sini diğer deniz ürünlerin, yüzde 5,1'inin iç su ürünleri ve yüzde 35,8'inin de yetiştiricilik ürünlerinden oluştuğunu kaydetti.

- ' 744,7 milyon dolarlık ihracat bize yakışmıyor"

Su ürünleri tüketiminin insan sağlığı için çok faydalı olduğunu, dünyadaki tüketiminin hızla arttığını bildiren Bayraktar, Türkiye'de geçen yıl su ürünlerinde yüzde 15 artışla 744,7 milyon dolarlık ihracat yaptığını, ithalatın ise yüzde 28,6 düşüşle 174,6 milyon dolarda kaldığını belirtti.

Dünyada ithal edilen su ürünlerinin değerinin 140,6 milyar doları bulduğunu, pazarın büyük olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Su ürünlerinde, 2007-2016 döneminde ihracatımız, hızlı bir artışla 273,1 milyon dolardan 744,7 milyon dolara çıksa da Çin'in 21 milyar dolar, Norveç'in 10,8 milyar dolar, Vietnam'ın 8 milyar dolar ihracat yaptığı bu alanda hala kat edecek çok yolumuz var. Pazar büyük ama bizim pazardan aldığımız pay çok küçük. Üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye'de 744,7 milyon dolarlık ihracat bize yakışmıyor.

Dünyada su ürünleri talebi sürekli artıyor. 2012 yılında 128,9 milyar dolar olan ithalat miktarı, 2013 yılında 133,3, 2014 yılında 140,6 milyar dolara çıktı. Yıllık artışın 7 milyar dolarları aştığı bir ortamda Türkiye çok daha fazla pay almalıdır."

-"Avcılık kıyı balıkçılığına dayanıyor"

Türkiye'de denizlerden avcılıkla yapılan üretimin kıyı balıkçılığına dayandığını belirten Bayraktar, yeterli altyapı oluşturulamadığı için açık deniz balıkçılığının yeterince yapılamadığını, bundan dolayı kıyı sularında av baskısının yoğun olarak görüldüğünü ifade etti.

Bayraktar, "Türkiye'de uzun süreli açık deniz balıkçılığı yapabilecek, avladığı su ürünlerini işleyip, depolayabilecek bir filo kapasitesi bulunmamaktadır. Uluslararası sularda avcılığın yapılabilmesi için gerekli girişimlerin ve bu yönde yatırımların yapılması su ürünleri sektörümüz için büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir su ürünleri üretiminin Türkiye'de ana politika olması ve sektörün gelişmesi için desteklerin artırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, balıkçılıkta arz-talep dengesinin oluşturularak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.


    YORUM YAZ
Ahmet Taşgetiren: 'Evet dünyası”ndaki kaygının sebebi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Binlerce kişi alınacak
Necmettin Erbakan vefatının 6. yılında anıldı
Ahmet Türk: 7 Haziran sonrası eyleme geçmek hataydı!
26 Şubat 2017 gazete manşetleri
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
İran, askeri öğrencilerini Suriye'de kampa alıyor!
Gazze'de intihar oranları artıyor
'Dışarıdaki Filistinliler' İstanbul'da!
İşte Mistura'nın 'Cenevre belgesi'
23 yıl önceki katliam: İbrahim El-Halil Camiinde kanlı bir gün...
Ak Parti kampanya şarkılarını tanıttı
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Bahçeli: Bozkurt işareti, Yıldırım'ın eline yakıştı
Erbakan'ı anma programı Halk TV'de
Rejimden açıklama: Humus'un intikamı alınacak
'Musul'un batısı kolay olmayacak'
YSK Başkanı merak edilenleri cevapladı
Ruhani uyardı: Eğer yaşanırsa...
Haseke'de YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
Erdoğan: 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz
Karamollaoğlu: Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun
Onların 'Hayır'larına 'Evet' diyerek bugünlere geldik
Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldırı
Hürriyet gazetesinden tepki çeken manşet
Gaziantep'te doğalgaz patlaması: 9 araç hasar gördü
Gaziantep'te doğalgaz patlaması: 9 araç hasar gördü
Gaziantep'teki müzede meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu binada ve 9 araçta maddi hasar meydana geldi.
26.02.2017 11:19:31
Astsubaya evinin önünde silahlı saldırı!
Astsubaya evinin önünde silahlı saldırı!
Ankara'da, maskeli şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan astsubay, evinin önünde hayatını kaybetti.
26.02.2017 10:47:21
Bayern Münih, Hamburg'u 8 golle yendi!
Bayern Münih, Hamburg'u 8 golle yendi!
Bundesliga'nın 22. haftasında Hamburg'u konuk eden Bayern Münih, Lewandowski'nin 'hat-trick' yaptığı maçı 8-0 kazandı.
26.02.2017 10:06:12
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem!
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem!
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
26.02.2017 09:41:18
2.5 milyonluk soygundan dönüldü
2.5 milyonluk soygundan dönüldü
Bir işadamı, bankadan çektiği 2.5 milyon liranın peşine düşen silahlı soyguncudan son anda kurtuldu.
26.02.2017 09:24:59
Hocam,ibadette devamlılık için ne yapmalıyız ?
Hocam,ibadette devamlılık için ne yapmalıyız ?

26.02.2017 00:32:04
Alanyada kediler zehirlendi
Alanyada kediler zehirlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde zehirlenerek öldürülen kedilerin sayısının 50'ye ulaştığı bildirildi.
25.02.2017 23:24:59
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet gazetesinden tepki çeken manşet
Hürriyet gazetesinden tepki çeken manşet
Rejimden açıklama: Humus'un intikamı alınacak
Rejimden açıklama: Humus'un intikamı alınacak
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Ruhani uyardı: Eğer yaşanırsa...
Ruhani uyardı: Eğer yaşanırsa...
Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldırı
Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldırı
Haseke'de YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
Haseke'de YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
FETÖ PKK bağlantısı flash bellekte
FETÖ PKK bağlantısı flash bellekte
Karamollaoğlu: Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun
Karamollaoğlu: Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun
Darbe girişiminden önce toplantı yapmışlar
Darbe girişiminden önce toplantı yapmışlar
HDP ve DBP’li 15 kişi PKK'dan tutuklandı
HDP ve DBP’li 15 kişi PKK'dan tutuklandı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Islak imzalı belgeyi Zekeriya Öz getirdi'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları