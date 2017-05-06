06.05.2017 19:29:07

Denizi olamayan Mardin'de plaj voleybolu heyecanı

Mardin'de özel kum getirilerek hazırlanan alanda düzenlenen plaj voleybolu turnuvası renkli görüntülere sahne oluyor- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Çomaktekin: - 'Denizi olamayan bir kentte, ilk defa Güneydoğu'da plaj voleybolu organizasyonu yapıyoruz' - Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Yalçın: - 'Normalde plaj voleybolu deniz kenarında oynanır ama gördüğümüz gibi Mezopotamya

Denize kıyısı olamayan tarihi kent Mardin'de özel kum getirilerek hazırlanan alanda plaj voleybolu turnuvası düzenlendi.

Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinde özel kum getirilerek hazırlanan alanda 4'ü kadın 12 takımın mücadele ettiği turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Daha önce deniz görmemiş ve il dışına çıkmamış sporcuların da bulunduğu turnuvada şampiyon olacak 2 takım Samsun'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonunun katkılarıyla plaj voleybolu turnuvası düzenlendiğini söyledi.

Güneydoğu'da ilk defa böyle bir etkinlik yapıldığını bildiren Çomaktekin, şöyle devam etti:

"Denizi olamayan bir kentte, ilk defa Güneydoğu'da plaj voleybolu organizasyonu yapıyoruz. İlk defa olması hasebiyle yoğun bir katılım var. Aile ve sporcular birlikte gelip izlediler ve oynadılar. Burada 3 Haziran'a kadar sürecek maçlar. Buradan galip gelen takımımızı Türkiye finallerine götüreceğiz."

Doğu ve Güneydoğu'da son dönemde yaşanan olayların bölge halkını çok olumsuz etkilediğini ancak bölgede sağlanan güven ve huzur ortamı sayesinde bunların artık geride kaldığını dile getiren Çomaktekin, "Bakanlığımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, bölgenin bu dezavantajlı durumunu göz önünde bulundurarak çeşitli etkinlikler yapılıyor. Güven ortamının sağlanmasıyla birlikte daha iyi organizasyonların yapılacağını ve artarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

- "Bir nevi denizi Mardin'e getirdik"

Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Fahri Yalçın, turnuvaya 12 takımın katıldığına işaret ederek şunları söyledi:

"Normalde plaj voleybolu deniz kenarında oynanır ama gördüğümüz gibi Mezopotamya ovamızda burada yapıyoruz. Bir nevi denizi Mardin'e getirdik. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz. İlgi güzel, insanlarımız eğleniyor. İlk defe böyle bir etkinlik düzenleniyor. Şimdilik Mardin genelinde yapıyoruz. Çevre illerden de talep var. Batman, Diyarbakır ve Gaziantep gibi iller de katılmak istiyor. Bizlere müracaatları var. İnşallah seneye büyük bir organizasyon olacak. Buradan kazanan 1 bayan 1 erkek takımımız da Doğu ve Güneydoğu'yu temsilen Türkiye finallerine gidecek."

Sporculardan Nurten Kılıç, voleybolu çok sevdiğini ve branşında oynamaktan zevk aldığını vurguladı. Türkiye finallerine gitmeyi istediklerini söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Burada plaj voleybolunun olması gurur duyulacak bir şey. Deniz olmayan bir ilde böyle bir etkinlikten mutlu olduk. Daha önce deniz görmedim. İl dışına da çıkmadım. Burada plaj voleybolu oynamak bizim için gurur verici. Çok mutlu olduk. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Samsun'a gidip Türkiye birincisi olmak istiyoruz. Şampiyon olacağımızdan da çok eminiz."



Sporcu Selman Cevheroğlu ise plaj voleybolunun kentte oynanmasının bir ilk olduğuna dikkati çekerek "Denizimiz yok ama havuzumuz var, plajımız var. Bu tür etkinliklerin daha da artmasını diliyoruz." dedi.

Turnuvaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren sporcu Kadriye Karadağ da "Deniz olmayan bir yerde plaj voleybolunun olması bizim için çok iyi oldu. Burada voleybol oynamaktan çok mutlu. Hedefimiz Türkiye birincisi olmak." değerlendirmesini yaptı.

Zeynep Doğru da Mardin'de plaj voleybolu oynamanın çok değişik bir duygu olduğunu kaydetti.



