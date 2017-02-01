01.02.2017 10:56:37

Denize uçan araçta can pazarı: Bebek kıyıya fırlatıldı

Çin'de denize uçan araçta adeta can pazarı yaşandı

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Çin'de denize uçan araçta adeta can pazarı yaşandı.Çevredekilerin de yardımıyla araçta mahsur kalanlar dışarı çıkartılırken, içlerinden bir bebeğin kıyıya ulaştırılması için tehlikeli bir yol denendi. Minik bebek babası tarafından kıyıda bekleyen insanlara fırlatıldı. Neyse ki bebek kıyıdakiler tarafından yakalandı ve hiçbir zarar görmedi. Ailenin diğer bireyleriyse suya atlayarak kıyıya çıktı.