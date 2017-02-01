01.02.2017 18:14:23

Denize düşen vatandaş boğulmaktan böyle kurtarıldı

Çanakkale'de denize düşen bir vatandaş, Gestaş personeli tarafından boğulmaktan kurtarıldı.

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Çanakkale'de denize düşen bir vatandaş, Gestaş personeli tarafından boğulmaktan kurtarıldı.Kıyı Emniyet Müdürlüğü iskelesinde bir vatandaş dengesini kaybederek denize düştü. O sırada Gestaş'ın gemileri için ölçüm yapan teknede bulunan Şerif Ali Kulabaş, hemen yardıma koştu. Kulabaş, iskelede bağlı Conkbayırı adlı deniz otobüsünden tedarik edilen can simidini boğulmamak için mücadele veren vatandaşa attı. Kulabaş, daha sonra baygın halde olan vatandaşı tekneye çekti. Şerif Ali Kulabaş'ın kıyıya kadar güvenle getirdiği şahıs, diğer Gestaş personelleri, emniyet güçleri ve alana gelen 112 sağlık ekipleri tarafından iskeleye çıkarıldı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan vatandaş, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.Denize düşen vatandaşı kurtaran Şerif Ali Kulabaş, "Deniz üzerinde teknede mesai halindeydik. Vatandaşın denize düşüşünü görmedim. Dengesini kaybederek düştü. Herhalde yüzme bilmiyordu. Ona yardım edebilecek bir tek ben vardım. Şirketimizin deniz otobüsünden kendisine can simidi attılar. Ancak şuuru pek yerinde değildi. Daha sonra boğulmak üzereyken kendisini tekneye çekmeye çalıştım. Güvenli bir şekilde kıyıya getirdik" dedi.