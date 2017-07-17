17.07.2017 16:21:59
Denizde kaybolan şahıs 30 mil sürüklendi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçen cumartesi günü denizde kaybolan Mustafa Tosun'dan üzücü haber geldi. Tosun'un cenazesi 30 mil uzaklıkta sahilde bulundu.
Burhaniye'de denize girdikten sonra kaybolan Mustafa Tosun'un cansız bedeni denize girdiği yerden yaklaşık 30 deniz mili uzakta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Kadırga Koyu yakınlarında sahilde bulundu. Rüzgarın ve akıntının etkisiyle sürüklenen Mustafa Tosun'un cenazesi sahilden alınarak Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.