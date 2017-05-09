10.05.2017 10:05:27

Denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Beldibi Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında denize giren bir turist, sahile 50 metre uzaklıkta bir ceset gördü. Yetkililere haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi Kemer Marina'ya getirdi.Cesedin üzerinde yapılan incelemede, 64 yaşındaki Muhsin Mutlu isimli vatandaşa ait kimlik çıktı. Ceset, Kemer Devlet Hastanesi Morguna oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.