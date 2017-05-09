10.05.2017 13:10:00

Denizde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edilemedi

Samsun'da denizde sahile vurmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edilemezken, ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Samsun'da denizde sahile vurmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edilemezken, ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde deniz içinde ceset fark eden temizlik işçileri durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polisler denizin içinde sahile vurmuş yüzüstü yatar halde, üzerinde giysileri ve ayakkabısı bulunan 45-50 yaşlarında bir erkek cesedi ile karşılaştı. Polis tarafından sudan çıkarılan ceset, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Kimliği tespit edilemeyen ve yaklaşık 48 saat önce ölmüş olabileceği değerlendiren ceset, savcının talimatı doğrultusunda kesin ölüm sebebinin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.