31.01.2017 15:10:24

Deniz Türkali Forum Mersin'de kitabını imzaladı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Deniz Türkali, içerisinde 60 civarında lezzetli yemek tarifinin olduğu 'Hayatımın Yemekleri' adlı kitabını, Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nde imzalayıp sevenleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Deniz Türkali, içerisinde 60 civarında lezzetli yemek tarifinin olduğu 'Hayatımın Yemekleri' adlı kitabını, Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nde imzalayıp sevenleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, keyifli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Deniz Türkali, 'Hayatımın Yemekleri' kitabını Forum Mersin ziyaretçileri için imzalayarak, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Forum Mersin ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği imza gününde Türkali, kitabını yazma sürecinden Yeşilçam'da yer aldığı filmlere kadar birçok konuda sevenlerinin sorduğu soruları yanıtladı. Kitapta sadece yemek tarifleri olmadığını belirten Türkali, kitapla ilgili, "Yapan insanın düş gücüne bıraktım. Bazı yemeklerde ölçü bile vermedim. Herkes kendi kafasına göre takılabilir. Aslında kitabın başında yazdığım gibi, hayat her dakika güzellikler sunmuyor. Kitabımı bu yüzden, kendi küçük heyecanlarımızı, mutluluklarımızı hatırlayarak kendimizi şarj etmek için yazdım" dedi.