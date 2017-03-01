01.03.2017 13:33:40

Deniz temizliğinde pompalı tüfek bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde pompalı tüfek bulundu

Bodrum ilçesinde, dalgıçların katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde, pompalı tüfek bulundu.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliği, bu hafta Bodrum'un Ortakent-Yahşi sahilinde yapıldı. Sabah saatlerinde Yahşi sahilinde toplanan Bodrum Belediyesinde görevli 15 dalgıç, temizlik öncesinde hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Dalgıçların hazırlık ve temizlik çalışmalarını çevredeki vatandaşlar ve ilkokul öğrencileri de ilgiyle izledi. Yahşi sahilinde yapılan temizlik çalışmalarında denizden kısa sürede çok sayıda atık çıkartıldı.

Dalgıçların yardımıyla çıkartılan aralarında otomobil lastikleri, içecek kutuları, plastik atıklar, şezlong, demir parçaları ve bir de bilgisayar olan atık malzemeler teknelere alındı.

- Güvenlik güçlerine teslim edilecek

Öte yandan temizlik çalışmaları devam ettiği sırada bir dalgıç, denizde bir pompalı tüfek buldu. Sığ bölgeden çıkartılan tüfek, muhafaza altında alındı. İçerisinde dolu fişeklerin de olduğu tüfek, güvenlik güçlerine teslim edilmek üzere kıyıya getirildi.

Dalgıç Deniz Büyüksöylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir temizlik çalışmasına katıldığını ancak bugüne kadar denizden ilk kez bir tüfek çıkarttığını söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmasının ardından teknelerle kıyıya getirilen atık malzemeler, burada öğrencilere gösterildi. Bir süre sergilenen atıklar, daha sonra Bodrum çöplüğüne götürüldü.

Dalgıçların gerçekleştirdiği temizlik çalışması, su altı kameralarınca da görüntülendi.