23.02.2017 17:31:53

Deniz sektör çalıştayı Bandırma'da yapıldı

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde 'Bandırma ve Çevresi Deniz Sektör Çalıştayı' düzenlendi.

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Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde "Bandırma ve Çevresi Deniz Sektör Çalıştayı" düzenlendi.Deniz sektörlerinin mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı çalıştaya Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Kerim Özdemir, Erdek Kaymakamı Hasan Erkal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma ve çevresinden denizcilik sektörünün önde gelen isimleri katıldı.Çalıştayda ilk olarak Denizcilik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Sarı denizin ve çalıştayın önemi ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Sarı; " Birçok kişi haritada Bandırma'nın yerini belki bilmiyor olabilir ama Bandırma denilince akla ilk olarak deniz ve Denizcilik Fakültesi gelir. Denizcilik Fakültesi olarak sadece gemi adamı yetiştirmek dışında denizi korumak, bunu anlatmak gibi birçok sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu düzenlemiş olduğumuz çalıştayda denizle ilgili konularda dünya nerede, biz neredeyiz bunu görmemiz gerekiyor. Bu sektörün öncü isimleri olarak sizin değerli görüşlerini almak bizim için büyük önem taşıyor." dedi.Çalıştayın açılış konuşmasını ise Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir yaptı. Çalıştay sonunda elde edilen raporun Türkiye'ye deniz alanında önemli bir katkı sağlayacağını belirten Rektör Özdemir; "Denizcilik Fakültemiz genç, aynı şekilde ekibimiz de genç. Bu ekibe yeni katılımlar olacaktır. Üniversite olarak Denizcilik Fakültesini önemsiyoruz. Türkiye de çok fazla Denizcilik Fakültesi yok, bu anlamda şanslıyız. Üniversite olarak Denizcilik Fakültemiz ile öne çıkabiliriz diye düşünüyorum. Tüm bu özverili çalışmalar sonunda Türkiye'nin sayılı fakültelerinden birini inşa edeceğimize inanıyorum." dedi.Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Sarı, Denizcilik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Bandırma ve Çevresi Deniz Sektör Raporu'nu sundu. Sunumun ardından denizcilik sektöründe paydaşların perspektifinden mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri katılımcılıkla ortaya konuldu.Gün boyunca süren çalıştay sonunda ortaya konulan veriler, Bandırma ve Çevresi Deniz Sektör Raporu'na eklenip kalıcı bir yayın haline getirmek üzere kayıt altına alındı.