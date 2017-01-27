28.01.2017 00:18:38

Deniz piyadeleri operasyonda!

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nın PKK'ya yönelik operasyonlara katıldığı belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yürütülen PKK'ya yönelik mücadeleye destek veriyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığınca, 21 Ekim 2016 tarihinden bu yana PKK mücadele harekatına destek sağlandığı belirtildi.

Deniz piyadelerinin, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, PKK'lılarca sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sırasında fotoğraflandığı kareler de paylaşıldı.

Örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlarını yaklaşık 4 aydır sürdüren güvenlik güçlerinin, eksi 30 dereceye varan soğukta ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu arazide sürdürdüğü operasyonları yansıtan fotoğraflar dikkati çekti.

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