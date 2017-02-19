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Deniz kenarında bulundu: İmha edildi!
19.02.2017 22:28:17

Deniz kenarında bulundu: İmha edildi!

Samsun'un Bafra ilçesinde deniz kenarında bulunan patlamamış mühimmat, bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde deniz kenarında bulunan patlamamış mühimmat, bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Fener Mahallesi'ne babasıyla birlikte balık avlamak için gelen ortaokul 7. sınıf öğrencisi Hakan Sivrioğlu, deniz kenarında tüpe benzeyen bir cisim gördü. Durumu babasına anlatmasının ardından jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Samsun'dan bomba imha uzmanı istedi. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, tüpe benzeyen cismi fünye ile patlattı. Patlama sonunda cismin parçaları jandarma ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere Bafra İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına götürüldü.

Cismi gören Hakan Sivrioğlu, "Deniz kenarında nişancılık yapmak için şişeleri vuruyordum.Kenarda yangın tüpüne benzeyen bir şey gördüm. Babama söyledim o da torpido gibi bir şey olduğunu söyledi ve jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri geldi sonra fünyeyle patlatıldı" dedi.

Öğretmen baba Hakan Sivrioğlu ise, "Üç arkadaş balık tutmak için buraya geldik. Oğlum cisimden şüphelendi, bana söyledi. Bende askeri bir mühimmat olabileceğini düşündüm açıkçası jandarmaya ihbar ettim. Jandarma ekipleri geldiler incelediler, Samsun'dan da bomba imha ekipleri geldi.Onların incelemesi sonucunda sanırım askeri mühimmat olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine patlatıldı.Biz sonuçta bu işin uzmanı inanlar değiliz bir başka insana zarar verebilir düşüncesindeydik iyi ki de ihbar ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü sonradan ortaya çıkan patlama sesi ve duman baya ciddi bir mühimmat olduğunu gösterdi" diye konuştu.

(Ahmet Şükrü Uluçay / İHA)
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