06.05.2017 18:17:24

Deniz Gezmiş ve arkadaşları Kadıköy'de anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 45. yıl dönümünde Kadıköy'de anıldı.

Mücadele Birliği Platformu'nun çağrısıyla Kadıköy Altıyol Meydanı'nda toplanan bir grup, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için yürüdü.

Anma için toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Fatma Yıldırım, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın düşüncelerini her yerde açıkça ortaya koyan devrimci liderler olduğunu söyledi. Yıldırım, "Onlar kendilerine düşeni yaptı, biz de kendimize düşeni yerine getirmeliyiz. Bize düşen onların yaktığı isyan ateşini devrime taşımaktır." dedi.

Açıklamanın ardından Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmeden önce ailelerine yazdıkları son mektupları okundu. Daha sonra grup üyeleri sloganlar atarak Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na yürüdü.