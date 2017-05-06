06.05.2017 22:24:28

Deniz Gezmiş ve arkadaşları İstanbul'da anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 45. yılında İstanbul'da düzenlenen yürüyüşle anıldı.

CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü'nün çağrısıyla Taksim AKM önünde toplanan bir grup, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için Taksim'den Dolmabahçe'ye yürüdü.



Kalabalık, çeşitli pankart ve dövizler açıp, meşaleler yakarak yürüyüşe geçti.Gruptakiler sloganlar atarak polis eşliğinde Dolmabahçe meydanına vardı.

Burada grup adına konuşan CHP İstanbul Gençlik Örgütü Başkanı Kenan Otlu, Dolmabahçe'de toplanmalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü 68 Kuşağı yani Denizler bundan yıllar önce emperyalizmin askerlerini döverek buradan denize döktüler." dedi.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mirasını devam ettireceklerini ifade eden Otlu, şöyle konuştu:

"Hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun Denizlerin idamına el kaldıran herkesi lanetliyoruz. Bir tane dahi olsa Denizlerin idamına el kaldıran kişi bizden olamaz. Biz onları reddiyoruz, onlar bizden değildir. Referandumda 'hayır' diyerek Türkiye'nin batısı ve güneydoğusu bir araya geldi. Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik için yan yana geldiler. Bu iki bölgenin beraberliğini en net ifade eden kişi de Deniz Gezmiş'tir. Ne demişti Deniz yoldaş, 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi, kardeşliği'. Denizlerin sloganları bizim için rehberdir."

Gruptakiler sloganlar attıktan sonra dağıldı.





