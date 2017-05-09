10.05.2017 08:46:26

Deneyde yaptılar, mehterde çaldılar

Amasya'da bir lisede düzenlenen bilim fuarında sahneye çıkan öğrenciler yaptıkları deneyler sonucu ortaya çıkardıkları projelerini sergilerken, verdikleri mehter konserinde de zurna yerine melodika, nakkare yerine darbuka kullandılar.

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Amasya'da bir lisede düzenlenen bilim fuarında sahneye çıkan öğrenciler yaptıkları deneyler sonucu ortaya çıkardıkları projelerini sergilerken, verdikleri mehter konserinde de zurna yerine melodika, nakkare yerine darbuka kullandılar.Alptekin Anadolu Lisesinde kız ve erkeklerden oluşan bir grup öğrenci okullarında düzenlenen bilim fuarında yaptıkları deneyler sonucu hazırladıkları projelerini sergilerken, gelen konuklara da oluşturdukları mehter takımında üflemeli ve tuşlu bir müzik enstrümanı olan melodika, darbuka ve davullardan çalıp konseri sundular.Öğrencilerinin tamamının sergi için bir yandan bilimsel projeler yaparken öte yandan da mehteran takımında bulunmanın heyecanını yaşadıklarını belirten müzik öğretmeni Seyit Alper Kartal, "Zurnanın yerine melodika kullandılar. Çevgenin yerine zilli defleri, nakkarelerin yerine darbukaları kullanıp bunu farklı bir şekilde çalalım istedik. Aynı tınıyı yakalamak için denedik ve o armoniyi de yakaladık" dedi.Çaldıkları marşlarla tarihi yaşayıp yaşattıklarını anlatan öğrencilerden Recep Özbek, "Hem deney yaptık hem de mehter çaldık. Çok zevkliydi. Melodikamın da zurna havasını verdiğini düşünüyorum" diye konuştuBeyza Nur Çıtır ile Melis Gülter de 33 kişilik ekipte yer almaktan mutluluk duyduklarını söylediler.Sergiye gezen İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, konseri bir süre izledikten sonra dolaştığı stantlarda öğrencilerden bilgi aldı.