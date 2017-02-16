16.02.2017 17:31:41

Denetimli serbestlik yüzme kursu tamamlandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan yüzme kursu tamamlandığı belirtti.

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan yüzme kursu tamamlandığı belirtti.Cumhuriyet Başsavcılığı ve BEÜ iş birliği ile Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki suça sürüklenen çocuk, mağdur ve müştekilerin bütünleşmesini desteklemek, ilgi alanlarını ve becerilerini geliştirmelerinin amaçlandığı proje kapsamında yüzme kursunun tamamlandı.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü arasında 04 Kasım 2016 tarihinde hazırlanan protokol gereği üniversiteye ait tesislerde gerçekleşen yüzme kursuna 12 çocuk katılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki suça sürüklenen çocuk, mağdur ve müştekilerin bütünleşmesini desteklemek, ilgi alanlarını ve becerilerini geliştirmelerinin amaçlandığı proje kapsamında yüzme kursuna katılan çocukların temel ihtiyaçları karşılanmış olup, kurs 06 Şubat 2017 tarihinde sona ermiştir" dedi.