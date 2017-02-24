24.02.2017 12:04:53

Denetimler gece de devam ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri gece araçlarda denetim gerçekleştiriyor.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri gece araçlarda denetim gerçekleştiriyor.Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gece otomobil ve motosiklet denetimlerini gerçekleştirdi.Polis tarafından yapılan denetimlerde şüpheli kişilerde kimlik ve alkol kontrolü yapılırken araçlarda eksiklikler bulunup bulunmadığı inceleniyor. Gündüz ve özellikle de de gece geç saatlerde gürültü yapan motosiklet sürücülerine cezai işlemler gerçekleştiriliyor. (Tİ - EFE)