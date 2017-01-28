28.01.2017 10:52:02

Denetim komisyonu çalışmaları başladı

Kilis İl Özel İdaresi 2016 yılı hesaplarını incelemek üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından seçilen komisyon çalışmalarına başladı.

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Kilis İl Özel İdaresi 2016 yılı hesaplarını incelemek üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından seçilen komisyon çalışmalarına başladı.5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunun 37. maddesi İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği, 2016 yılı hesaplarını incelemek üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından seçilen komisyon çalışmalarına devam ediyor.Komisyonda bulunan İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Sakar, Ali Eyidoğan, Ahmet Zahteroğlu, Şıhmehmet Yalçın ve Mehmet Gültekin'i ziyaret eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat üyelere, İl Özel İdaresi'nin 2016 yılında yaptığı çalışmalar ve harcamalarla ilgili açıklamalarda bulunarak, tereddüt edilen ve ayrıntılı izah edilmesi gereken konular varsa kendisinin ve ekip olarak bütün görevlilerin hazır olduğunu, komisyona yaptığı çalışmalar için başarı dileğinde bulundu.Komisyon Şubat ayı sonuna kadar çalışmalarına devam edecek ve yasa gereği düzenleyeceği raporu Meclis Başkanlığı'na sunacağı bildirildi.